22 задержания и десятки раненых: в Брюсселе разогнали незаконный фестиваль в парке

В Брюсселе вечером 1 апреля десятки людей получили травмы во время разгона полицией музыкального фестиваля, который организовали в парке Камбр несмотря на действующие карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Музыкальный фестиваль с бесплатным входом созвали через соцсети.

По оценкам местной полиции, под вечер в парке собрались от 1500 до 2000 человек, что является нарушением действующих ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

На месте появилась полиция с требованием расходиться. Попытки разгона переросли в столкновения. В полицию полетели стеклянные бутылки и другие предметы. Против участников собрания применили водомет.

"Мы много раз предупредили людей, что будем разгонять собрание... Правоохранители с собаками и конная полиция были во вторых рядах, после отрядов реагирования. Водомет использовался многократно, потому что люди возвращались. Нам много раз пришлось повторять те же действия", - прокомментировал представитель полиции Брюссель-Иксел Ильс ван де Кеере.

В итоге минимум 26 правоохранителей и семь служебных лошадей получили травмы. Также нанесли ущерб нескольким полицейским авто. Среди гостей фестиваля пострадали восемь человек, но без серьезных травм. Не все они были связаны с действиями полиции - так, как минимум одного человека травмировал железный прут, брошенный другим участником в направлении полиции.

Полиция еще устанавливает личности организаторов фестиваля.