Турецькі катери заважали грецьким перехоплювати човни з мігрантами

Турецькі патрульні катери в п'ятницю вранці переслідували грецькі судна берегової охорони, в той час як кілька човнів, що перевозили мігрантів без документів, намагалися потрапити в Грецію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Загалом шість човнів, на борту яких загалом перебували 300 осіб, намагалися зайти в територіальні води Греції поблизу східного егейського острова Лесбос близько 7 ранку в п'ятницю, повідомили представники берегової охорони Греції.

Джерела повідомляють, що в районі знаходилось шість патрульних катерів Туреччини, які нічим не заважали мігрантам потрапити до Греції.

За інформацією тих же джерел, турецькі судна переслідували деякі підрозділи берегової охорони Греції, які патрулювали цей район.

Підрозділ ВМС Туреччини, який також знаходився в цьому районі, не втручався в інцидент.