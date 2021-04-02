Турецкие катера мешали греческим перехватывать лодки с мигрантами

Турецкие патрульные катера в пятницу утром преследовали греческие суда береговой охраны, в то время как несколько лодок, перевозивших мигрантов без документов, пытались попасть в Грецию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В общем шесть лодок, на борту которых в общей сложности находились 300 человек, пытались зайти в территориальные воды Греции у восточного Эгейского острова Лесбос около 7 утра в пятницу, сообщили представители береговой охраны Греции.

Источники сообщают, что в районе находилось шесть патрульных катеров Турции, которые ничем не мешали мигрантам попасть в Грецию.

По информации тех же источников, турецкие суда преследовали некоторые подразделения береговой охраны Греции, которые патрулировали этот район.

Подразделение ВМС Турции, которое также находилось в этом районе, не вмешивалось в инцидент.