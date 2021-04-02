У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України

Депутати Європейського парламенту звернулись до Росії та міжнародного співтовариства на тлі останнього напруження на Донбасі.

Про це йдеться у спільній заяві членів Європарламенту про зростання напруженості в зв'язку з нарощуванням Росією військ на Сході України, повідомляє "Європейська правда".

"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через тривалі людські жертви і іншу шкоду, якої зазнає Україна", - сказано в заяві.

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Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту і духу" Мінських домовленостей і погодженого режиму тиші. Окремо вони звернулись до Росії з вимогою зупинити залякувати Україну.

"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в та поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України", - сказано у заяві.

Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення діями російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.

Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.