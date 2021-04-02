У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України
Депутати Європейського парламенту звернулись до Росії та міжнародного співтовариства на тлі останнього напруження на Донбасі.
Про це йдеться у спільній заяві членів Європарламенту про зростання напруженості в зв'язку з нарощуванням Росією військ на Сході України, повідомляє "Європейська правда".
"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через тривалі людські жертви і іншу шкоду, якої зазнає Україна", - сказано в заяві.
Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту і духу" Мінських домовленостей і погодженого режиму тиші. Окремо вони звернулись до Росії з вимогою зупинити залякувати Україну.
"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в та поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України", - сказано у заяві.
Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення діями російської влади.
"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.
Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.
Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.