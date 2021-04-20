Кулеба каже, що не відчув "апетиту до санкцій" проти РФ у колег в ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що під час відео конференції з міністрами закордонних справ країн ЄС не відчув "апетиту" до нових секторальних санкцій проти РФ.

Про це він сказав на брифінгу для іноземних журналістів, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, вчора я не відчув якогось узгодженого апетиту до санкцій. Можливо, причина в тому, що міністри слухали мене по відеозв'язку. Якби я знаходився в кімнаті, якби зустріч проводилася офлайн, то я б відчув їхній апетит краще. Але я хотів, щоб вони зрозуміли, і я відбив це в своєму виступі - персональні санкції, запроваджені в останні роки, роблять свою роботу, але вони не допомагають демотивувати Росію від подальших агресивних дій ", - сказав Кулеба.

За словами міністра, його метою було дати колегам у ЄС сигнал про те, що вони мають почати розглядати цей варіант, вони мають бути готові до санкцій.

"Сам факт запуску такої дискусії матиме вплив на Росію, бо Росія боїться економічних санкцій" - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ЄС має обговорювати нові санкції проти Росії, не чекаючи доки вона піде у наступ проти України.