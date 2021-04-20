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Кулеба говорит, что не почувствовал "аппетита к санкциям" против РФ у коллег в ЕС

Вторник, 20 апреля 2021, 16:26

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что во время видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС не почувствовал "аппетита" к новым секторальным санкциям против РФ.

Об этом он сказал на брифинге для иностранных журналистов, сообщает "Европейская правда".

"Нет, вчера я не почувствовал какого-то согласованного аппетита к санкциям. Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась оффлайн, то я бы почувствовал их аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отобразил это в своем выступлении - персональные санкции, введенные в последние годы, делают свою работу, но они не помогают демотивировать Россию от дальнейших агрессивных действий ", - сказал Кулеба.

По словам министра, его целью было дать коллегам в ЕС сигнал о том, что они должны начать рассматривать этот вариант, они должны быть готовы к санкциям.

"Сам факт запуска такой дискуссии будет иметь влияние на Россию, потому что Россия боится экономических санкций", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встречи с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне взыскания войск РФ в украинской границы.

Напомним, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что ЕС должен обсуждать новые санкции против России, не дожидаясь пока она пойдет в наступление против Украины.

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