Підтримка партії влади Польщі – найнижча з вересня 2017 року

Якби вибори до Сейму Польщі відбулися наступної неділі, то за партію влади "Право і справедливість" проголосували б 35,77%, свідчать дані опитування інституту Pollster для Super Express.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Відзначається, що це найнижча підтримка "Права і справедливості" в опитуваннях цього інституту з вересня 2017 року.

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На другому місці – партія "Польща 2050" Шимона Головні, за яку проголосували б 21,91%.

17,34% проголосували б за "Громадянську коаліцію", 10,08% - за "Лівицю", 8,64% - за "Конфедерацію" та 5,14% - за "Польську селянську партію".

У порівнянні з опитуванням того ж інституту для Super Express на початку березня, підтримка партії "Право і справедливість" знизилася. Тоді вона могла розраховувати на 39,86%.

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