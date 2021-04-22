Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії співробітник лікарні 15 років прогулював роботу і заробив 538 тисяч євро

Сенат Чехії закликав розірвати договір про дружбу з РФ і залишити в країні одного російського дипломата

У НАТО визначили дату саміту, на якому спланують майбутнє на наступні 10 років

Байден може відвідати Східну Європу в червні – ЗМІ






Підтримка партії влади Польщі – найнижча з вересня 2017 року

Четвер, 22 квітня 2021, 12:19

Якби вибори до Сейму Польщі відбулися наступної неділі, то за партію влади "Право і справедливість" проголосували б 35,77%, свідчать дані опитування інституту Pollster для Super Express.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Відзначається, що це найнижча підтримка "Права і справедливості" в опитуваннях цього інституту з вересня 2017 року.

Читайте також
У Польщі з 26 квітня почнуть послаблювати локдаун

На другому місці – партія "Польща 2050" Шимона Головні, за яку проголосували б 21,91%.

17,34% проголосували б за "Громадянську коаліцію", 10,08% - за "Лівицю", 8,64% - за "Конфедерацію" та 5,14%  - за "Польську селянську партію".

У порівнянні з опитуванням того ж інституту для Super Express на початку березня, підтримка партії "Право і справедливість" знизилася. Тоді вона могла розраховувати на 39,86%.

Читайте також: Альянс із українофобом: навіщо польській владі токсичний союзник

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua