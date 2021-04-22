Поддержка партии власти Польши - самая низкая с сентября 2017-го

Если бы выборы в Сейм Польши прошли в следующее воскресенье, то за партию власти "Право и справедливость" проголосовали бы 35,77%, свидетельствуют данные опроса института Pollster для Super Express.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Отмечается, что это самая низкая поддержка "Права и справедливости" в опросах этого института с сентября 2017 года.

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На втором месте - партия "Польша 2050" Шимона Головни, за которую проголосовали бы 21,91%.

17,34% проголосовали бы за "Гражданскую коалицию", 10,08% - за "Левых", 8,64% - за "Конфедерацию" и 5,14% - за "Польскую крестьянскую партию".

По сравнению с опросом того же института для Super Express в начале марта, поддержка партии "Право и справедливость" снизилась. Тогда она могла рассчитывать на 39,86%.

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