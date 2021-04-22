Росія відмовилася виконувати рішення ПАРЄ, навіть скориговане під неї

Росія не виконуватиме ні резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо ситуації з Алексєєм Навальним, ні інші політизовані рішення інститутів Ради Європи.

Про це в четвер заявив глава делегації Росії в ПАРЄ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"ПАРЄ прийняла резолюцію по Навальному. Росія не виконуватиме політизовані рішення ЄСПЛ і інших інститутів Ради Європи ні щодо Криму, ні щодо Навального, ні будь-які інші резолюції, якщо вони прийняті за відсутності нашої делегації, суперечать нашій конституції або рішенням російського суду ", - написав Толстой.

За словами віцеспікера, "Навальний засуджений за шахрайство".

"Спроби ж представити його в якості політв'язня і мученика, як представляли свого часу льотчицю-навідницю [Надію] Савченко і режисера-терориста [Олега] Сенцова, буквально вчора з тріском провалилися під час гулянь", - додав Толстой, маючи на увазі протестні акції у середу, які виявилися в низці міст вельми нечисленними.

"Спроби Заходу чинити тиск на Росію з використанням інститутів Ради Європи такі ж провальні", - сказав Толстой.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію "Арешт і затримання Алексєя Навального в січні 2021 року". При цьому з тексту навіть виключили заклик до Росії розслідувати отруєння російського опозиціонера.

В ухваленій резолюції нагадують, що Європейський суд з прав людини вже постановив, що засудження Навального у справі "Ів Роше" порушило його право на справедливий суд, і закликав відповідні органи РФ усунути порушення, проте Верховний суд залишив вирок без змін.

Також нагадують, що ЄСПЛ вже ухвалив рішення, яким вимагає від Росії звільнити Навального, а Комітет міністрів РЄ у березні 2021 року ухвалив рішення щодо виконання даного рішення.

Зазначається, що стан здоров’я опозиціонера в ув’язненні суттєво погіршився, а його прохання про огляд лікарем на власний вибір не задовольнили.