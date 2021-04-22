Россия отказалась выполнять решение ПАСЕ, даже скорректированное под нее

Россия не будет выполнять ни одной резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с Алексеем Навальным, ни другие политизированные решения институтов Совета Европы.

Об этом в четверг заявил глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни по Крыму, ни по Навальному, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей конституции или решениям российского суда", - написал Толстой.

По словам вице-спикера, "Навальный осужден за мошенничество".

"Попытки же представить его в качестве политзаключенного и мученика, как представляли в свое время летчицу-наводчицу [Надежду] Савченко и режиссера-террориста [Олега] Сенцова, буквально вчера с треском провалились во время гуляний", - добавил Толстой, имея в виду протестные акции в среду, которые оказались в ряде городов весьма немногочисленными.

"Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы столь же провальны", - сказал Толстой.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию "Арест и задержание Алексея Навального в январе 2021 года". При этом из текста даже исключили призыв к России расследовать отравление российского оппозиционера.

В принятой резолюции напоминают, что Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение Навального по делу "Ив Роше" нарушило его право на справедливый суд, и призвал соответствующие органы РФ устранить нарушения, однако Верховный суд оставил приговор без изменений.

Также напоминают, что ЕСПЧ уже принял решение, которым требует от России освободить Навального, а Комитет министров СЕ в марте 2021 года принял решение о выполнении данного решения.

Отмечается, что состояние здоровья оппозиционера в заключении существенно ухудшилось, а его просьбу об осмотре врачом по своему выбору не удовлетворили.