Суд у справі МН17 проведе виїзне засідання на військовій авіабазі

Суд у справі збитого рейсу МН17 проведе виїзне засідання на військовій авіабазі в Гілзе-Реєн для огляду реконструкції корпусу літака.

Відповідне рішення в четвер під час засідання суду оголосив головуючий суддя Гендрік Стейнгаус, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"16 квітня суд ухвалив рішення, що у випадку підзахисного Пулатова є потреба здійснити інспекцію. Суд запросив обвинувачення і захист визначити найпізніше до 10 травня детально, до яких частин реконструкції і шматків уламків вони хотіли б привернути увагу суду. Суд також візьме до уваги, яку частину реконструкції є сенс інспектувати, згідно з експертами Нідерландського інституту судової експертизи, "Алмаз-Антея" (російський виробник "Буків"), яких нещодавно опитав слідчий суддя", - заявив суддя.

За словами Стейнгауса, інспекція запланована на 26 травня і відбудеться у форматі виїзного засідання, а "це означає, що слухання інспекції будуть відкритими".

"Водночас з огляду на те, що інспекція відбуватиметься на військовій авіабазі, яка недоступна для великої кількості людей, а також з огляду на обмежувальні заходи, вжиті у зв'язку з COVID-19, суд уже вирішив, що публіка не зможе бути присутньою. Учасники процесу можуть бути, але суд обмежить їх участь в інспекції до двох осіб від кожної сторони - для захисту, адвокатів рідних і близьких загиблих та обвинувачення. В інтересах зацікавлених сторін і публіки відбуватиметься пряме включення", - повідомив суддя.

Крім того, суд визнав за можливе запросити "дуже обмежену кількість преси". Під час засідання 21 травня суд оголосить порядок денний для цієї інспекції.

Суд також вважає, що, "попри те, що слідчий суддя ще не завершив слідство в повному обсязі, це не повинно перешкоджати слуханням по суті, починаючи з 7 червня".

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Раніше судді також відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Літак Boeing - 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди)-Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули.

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