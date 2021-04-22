Суд по делу МН17 проведет выездное заседание на военной авиабазе

Суд по делу сбитого рейса МН17 проведет выездное заседание на военной авиабазу в Хиллз-Реен для осмотра реконструкции корпуса самолета.

Соответствующее решение в четверг во время заседания суда объявил председательствующий судья Хендрик Стейнгаус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"16 апреля суд принял решение, что в случае подзащитного Пулатова есть необходимость осуществить инспекцию. Суд пригласил обвинение и защиту определить позже до 10 мая детально, к каким частям реконструкции и кускам обломков они хотели бы привлечь внимание суда. Суд также принимает во внимание, каку часть реконструкции есть смысл проверять, согласно экспертам Нидерландского института судебной экспертизы, "Алмаз-Антея" (российский производитель "Буков"), которых недавно опросил следственный судья", - заявил судья.

По словам Стейнгауса, инспекция запланирована на 26 мая и пройдет в формате выездного заседания, а "это означает, что слушания инспекции будут открыты".

"Вместе с тем, учитывая, что инспекция будет происходить на военной авиабазе, которая недоступна для большого количества людей, а также учитывая ограничительные меры, принятые в связи с COVID-19, суд уже решил, что публика не сможет присутствовать. Участники процесса могут быть, но суд ограничит их участие в инспекции до двух человек от каждой стороны - для защиты, адвокатов родных и близких погибших и обвинения. В интересах заинтересованных сторон и публики будет происходить прямое включение", - сообщил судья.

Кроме того, суд счел возможным пригласить "очень ограниченное количество прессы". Во время заседания 21 мая суд объявит повестку дня для этой инспекции.

Суд также считает, что, "несмотря на то, что судья еще не завершил следствие в полном объеме, это не должно препятствовать слушанием по сути, начиная с 7 июня".