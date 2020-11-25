Суд щодо MH17 відмовив у розслідуванні альтернативних сценаріїв катастрофи

Судді, які розглядають справу проти чотирьох обвинувачених у збитті в 2014 році літака Malaysia Airlines рейсу MH17, в середу відхилили прохання адвокатів захисту про надання їм додаткового часу для розслідування альтернативних сценаріїв причин авіакатастрофи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міжнародне розслідування, проведене раніше Нідерландами, звідки родом приблизно дві третини з 298 жертв, прийшло до висновку, що літак був збитий російською ракетою.

Нідерландський уряд покладає відповідальність на Москву. Росія заперечує свою відповідальність за катастрофу.

У суді заявили, що отримали багато запитів від сторони захисту на проведення додаткових розслідувань.

Однак за словами судді, з деякими запитами адвокати затягнули, їх можна було подати раніше.

"У захисту немає необмежених прав на те, щоб просити про додаткові розслідування. Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводився без затягування часу", - заявив суддя.

На початку листопада під час трьох днів слухань виступали адвокати одного з обвинувачених Олега Пулатова. Захист росіянина вимагав заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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