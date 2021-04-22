Туреччина невдовзі почне використання російської вакцини

Туреччина незабаром розпочне використанні російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" із посиланням Hurriyet.

"Ми використовуємо два типи вакцин (Sinovac та Pfizer/BioNtec), але ми працюємо над збільшенням їх кількості", - сказав Коджа після засідання Наукового комітету.

Він також повідомив, що Туреччина розпочне випробування фази 3 місцевої вакцини, яка зараз розробляється.

За словами міністра, рівень зараження коронавірусом у Туреччині впав у масштабах країни.

За останню добу в Туреччині підтвердили 61 967 випадків коронавірусу і 362 людини померли.

Загальна кількість підтверджених випадків у Туреччині досягла 4 446 591.