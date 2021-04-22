Турция вскоре начнет использование российской вакцины
Четверг, 22 апреля 2021, 19:01
Турция вскоре начнет использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Hurriyet.
"Мы используем два типа вакцин (Sinovac и Pfizer/BioNtec), но мы работаем над увеличением их количества", - сказал Коджа после заседания Научного комитета.
Он также сообщил, что Турция начнет испытания фазы 3 местной вакцины, которая сейчас разрабатывается.
По словам министра, уровень заражения коронавируса в Турции упал в масштабах страны.
За последние сутки в Турции подтвердили 61 967 случаев коронавируса и 362 человека умерли. Общее количество подтвержденных случаев в Турции достигло 4 446 591.
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