Турция вскоре начнет использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Hurriyet.

"Мы используем два типа вакцин (Sinovac и Pfizer/BioNtec), но мы работаем над увеличением их количества", - сказал Коджа после заседания Научного комитета.

Он также сообщил, что Турция начнет испытания фазы 3 местной вакцины, которая сейчас разрабатывается.

По словам министра, уровень заражения коронавируса в Турции упал в масштабах страны.

За последние сутки в Турции подтвердили 61 967 случаев коронавируса и 362 человека умерли. Общее количество подтвержденных случаев в Турции достигло 4 446 591.