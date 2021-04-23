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У французькому Ліллі пожежників, що приїхали гасити дитсадок, обстріляли феєрверками

П'ятниця, 23 квітня 2021, 08:17

У французькому Ліллі пожежників, які приїхали гасити пожежу у дитсадку, невідомі на місці обстріляли феєрверками, через що інцидент набув широкого розголосу.

Про це повідомляють низка французьких ЗМІ, серед яких BFMTV, пише "Європейська правда".

Займання у дитсадку помітили близько 20:15 вечора випадкові перехожі. У самій будівлі на той час нікого не було. 

Коли пожежники прибули на місце, невідомі декілька разів випустили у їхньому напрямку феєрверки і не давали почати роботу. На місце довелося викликати підкріплення з поліції. 

"Нас напряму атакували, доки ми не відступили до машин. Потім це припинилося, а далі поліція досить швидко прибула на місце, щоб убезпечити місце на час нашої роботи", - розповіла представниця пожежників Еліз Валембуа. За її словами, внаслідок інциденту ніхто не отримав поранень. 

Після 21 години вогонь загасили, але на той час вигоріла третина закладу. 

Начальник служби надзвичайних ситуацій у департаменті у зв’язку з інцидентом виїхав на місце та засудив напад на команду.

"Напади на пожежників, які приїхали на порятунок - це абсолютно неприйнятно", - заявив він. 

Мер міста Мартін Обрі згодом написала, що причиною пожежі був підпал.

"Цього вечора у дитсадку в Ліллі стався пдіпал. Рішуче засуджую такий вчинок щодо настільки важливого місця для дітей", - відреагувала вона. 

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