Уряд Угорщини планує надати додаткові можливості для вакцинованих

Уряд Угорщини планує надати більші можливості для людей, які отримали щеплення від коронавірусу, коли кількість вакцинованих в країні перевищить 4 мільйони.

Про це повідомляється на англомовному офіційному сайті уряду, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Віктор Орбан зазначив, що Угорщина вже подолала позначку у 3,5 млн щеплених від коронавірусу. З цих вихідних ресторанам і барам дозволять приймати відвідувачів на терасах, а комендантська година починатиметься не з 10, а з 11 години вечора.

За його словами, наступного тижня кількість щеплених має досягти 4 млн осіб з близько 10 млн населення Угорщини. З цього часу планують відкрити низку інших закладів для людей, які вже мають довідку про щеплення.

За словами Орбана, власники "паспортів про щеплення" зможуть відвідувати театри, кінотеатри, басейни, музеї, спортивні події, також вакцинованих людей дозволять приймати у приміщеннях ресторанів та у готелях. За його словами, те саме передбачається для людей, які нещодавно перехворіли на коронавірус.

Прем’єр закликав реєструватися на вакцинацію тих, хто ще не зробив цього.

За його словами, вже до середини травня встигнуть провакцинувати всіх, хто зараз записаний на щеплення. Він додав, що вакцини має вистачити і для угорців, які живуть за межами країни.

Нагадаємо, Угорщина наразі єдиною з країн-членів ЄС використовує китайську та російську вакцини від коронавірусу, які не отримали затвердження регулятора ЄС.

У зв’язку з цим темпи вакцинації в Угорщині суттєво вищі, ніж у ЄС загалом - за даними ECDC на 23 квітня, принаймні першу дозу отримали понад 42% дорослих, а обидві дози - більше 18% дорослих.

У ЄС загалом ці показники наразі складають 23,7% та 8,7% відповідно.