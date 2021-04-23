В Венгрии планируют дать больше возможностей вакцинированным

Правительство Венгрии планирует предоставить больше возможностей для людей, которые получили прививки от коронавируса, когда количество вакцинированных в стране превысит 4 миллиона.

Об этом сообщается на англоязычном официальном сайте правительства, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что Венгрия уже преодолела отметку в 3,5 млн привитых от коронавируса. С этих выходных ресторанам и барам позволят принимать посетителей на террасах, а комендантский час будет начинаться не с 10, а с 11 часов вечера.

По его словам, на следующей неделе количество привитых должно достичь 4 млн человек из около 10 млн населения Венгрии. С этого времени планируют открыть ряд других заведений для людей, которые уже имеют справку о прививках.

По словам Орбана, владельцы "паспортов о прививках" смогут посещать театры, кинотеатры, бассейны, музеи, спортивные события, также вакцинированных позволят принимать в помещениях ресторанов и в гостиницах. По его словам, то же предполагается для людей, которые недавно переболели COVID-19.

Премьер призвал регистрироваться на вакцинацию тех, кто еще не сделал этого.

По его словам, уже до середины мая успеют провакцинировать всех, кто сейчас записан на прививку. Он добавил, что вакцины должно хватить и для венгров, живущих за пределами страны.

Напомним, Венгрия пока единственная из стран-членов ЕС использует китайскую и российскую вакцины от коронавируса, которые не получили утверждения регулятора ЕС.

В связи с этим темпы вакцинации в Венгрии существенно выше, чем в ЕС в целом - по данным ECDC на 23 апреля, по крайней мере первую дозу получили более 42% взрослых, а обе дозы - более 18% взрослых.

В ЕС в целом эти показатели пока составляют 23,7% и 8,7% соответственно.