В ЄС заявили про конфронтаційний курс Росії після виcлання співробітників посольства Польщі

У ЄС заявили, що рішення Росії вислати п’ятьох співробітників посольства Польщі підтверджує конфронтаційний курс РФ у відносинах з Євросоюзом.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав на щоденному брифінгу головний речник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, відповідаючи на запитання польського журналіста про те, як Євросоюз може прокоментувати рішення МЗС РФ та звинувачення у "провокаціях" на адресу Польщі.

"Це тільки підтверджує дуже конфронтаційний підхід Росії у відносинах з ЄС та країнами-членами, що спостерігається останнім часом", - сказав Петер Стано.

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Він додав, що ще не бачив заяви МЗС РФ і аргументації у ній, тож коментар стосується загальної тенденції у відносинах між Росією та ЄС.

Речник зазначив, що ЄС у контексті дипломатичної війни між Прагою і Кремлем вже заявив, що стурбований таким розвитком подій, оцінює ситуацію і готовий підтримати країн-членів та вжити відповідних заходів, якщо у цьому буде необхідність.

Нагадаємо, 16 квітня, ще до початку дипломатичної війни між Прагою і Кремлем, Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за "порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду Польщі".

Росія у відповідь 23 квітня оголосила про вислання п’ятьох співробітників посольства Польщі.