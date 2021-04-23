В ЕС заявили о конфронтационном курсе России после высылки сотрудников посольства Польши

В ЕС заявили, что решение России выслать пятерых сотрудников посольства Польши подтверждает конфронтационный курс РФ в отношениях с Евросоюзом.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал на ежедневном брифинге главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, отвечая на вопрос польского журналиста о том, как Евросоюз может прокомментировать решение МИД РФ и обвинения в "провокациях" в адрес Польши.

"Это только подтверждает очень конфронтационный подход России в отношениях с ЕС и странами-членами, которое наблюдается в последнее время", - сказал Стано.

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Он добавил, что еще не видел заявления МИД РФ и аргументации в нем, поэтому комментарий касается общей тенденции в отношениях между Россией и ЕС.

Спикер отметил, что ЕС в контексте дипломатической войны между Прагой и Кремлем уже заявил, что обеспокоен таким развитием событий, оценивает ситуацию и намерен поддержать стран-членов и принять соответствующие меры, если в этом будет необходимость.

Напомним, 16 апреля, еще до начала дипломатической войны между Прагой и Кремлем, Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за "нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польши".

В России на следующий день предупредили, что в ответ вышлют пять польских дипломатов. В МИД Польши ответили, что готовы к ответным мерам и ждут официального уведомления.