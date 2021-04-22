ЄC засудив погрози РФ на адресу Чехії, повністю підтримав дії Праги

ЄС засудив непропорційну реакцію і подальші погрози Росії на адресу Чехії у зв'язку з нещодавньою висилкою дипломатів через справу підриву на складі боєприпасів у 2014 році у Врбетице.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій 21 квітня.

Боррель наголосив, що ЄС рішуче засуджує незаконну діяльність на території Чехії, яка спричинила вибухи на складі боєприпасів у Врбетице в 2014 році та призвела до смерті двох чеських громадян, серйозної загрози для цивільного населення і величезномго матеріальному збитку.

"ЄС вкрай серйозно ставиться до висновків чеської влади, що грунтуються на великих розслідуваннях, про те, що ці дії вчинили офіцери російської військової розвідки ГРУ", - підкреслив Боррель.

Він зауважив, що ЄС глибоко стурбований усіма грубим порушенням міжнародного права і суверенітету Чехії, а також будь-якими подібними діями, спрямованими проти будь-якої держави-члена ЄС.

"Росія повинна утримуватися від діяльності, яка загрожує безпеці і стабільності в Європі і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії", - зазначив топ-дипломат ЄС.

Європейський Союз висловлює повну солідарність з Чехією, підтримує дії, вжиті її владою до тепер, і готовий підтримати її подальші зусилля щодо притягнення винних до відповідальності, наголосив дипломат.

"ЄС засуджує непропорційну реакцію і подальші погрози Російської Федерації на адресу Чехії. Підривні дії російських спецслужб проти інтересів і безпеки ЄС та його держав-членів будуть і надалі за необхідності зустрічати тверду рішучість, в тому числі на рівні Європейського Союзу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

21 квітня Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів.

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