Байден у червні вперше на посаді президента США приїде до Європи

Президент США Джо Байден у червні відвідає Велику Британію і Бельгію, це буде його перша поїздка до Європи на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Байден візьме участь у саміті G7 в графстві Корнуолл, Британія, який відбудеться 11-13 червня, "де він підтвердить відданість багатосторонності, буде працювати над просуванням ключових пріоритетів політики США у сфері охорони здоров'я, відновлення економіки і зміни клімату, а також продемонструє солідарність і загальні цінності основних демократій".

Він також проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами G7, включаючи прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.

З Британії президент США вирушить до Брюсселя, де візьме участь в саміті НАТО 14 червня.

"Президент Байден підтвердить прихильність Сполучених Штатів НАТО, трансатлантичній безпеці та колективній обороні. Лідери НАТО обговорять, як орієнтувати Північноатлантичний альянс на майбутні загрози та забезпечити ефективний розподіл фінансових внесків. Президент також проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами НАТО", - відзначили в Білому домі.

У Брюсселі Байден також візьме участь у саміті США-ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден у червні може відвідати одну з країн Східної Європи, але в заяві Білого дому про це не згадується.