Байден може відвідати Східну Європу в червні – ЗМІ

Президент США Джо Байден у червні може прибути з візитом до Східної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомило словацьке видання Pravda з посиланням на представника американської дипломатії, який спілкувався на умовах анонімності.

Очікується, що Байден вирушить у європейське турне в червні – його візит пов'язаний передусім із проведенням саміту НАТО в Брюсселі. Дата зустрічі керівників держав Альянсу поки що офіційно не оголошена, та, за даними джерел видання у штаб-квартирі НАТО, вона запланована орієнтовно на 14 червня.

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Передбачається, що першою зупинкою Байдена в Європі стане Лондон, де президент США зустрінеться з прем'єром Британії Борисом Джонсоном та матиме аудієнцію в королеви Єлизавети ІІ. Крім того, у Байдена планують візит до однієї з країн Східної Європи.

"У Східній Європі Байден може піти двома шляхами. Це буде або Братислава, або держава на Балканах", - зазначив співрозмовник видання, додавши, що шанси Словаччини вищі.

"Якщо президент США приїде до Братислави, ми повідомимо словацьку владу протягом двох тижнів, тобто найпізніше приблизно на початку травня", - додав він, зазначивши, що рішення буде залежати від розвитку подій на українсько-російському кордоні.

За словами джерела, Байден може взяти участь у престижній міжнародній конференції GLOBSEC. Участь у конференції дала б Байдену можливість зустрітися з лідерами Центральної та Східної Європи, наголошує видання.

"Передбачається, що Байден міг би провести переговори у Братиславі, наприклад, з президентом України Володимиром Зеленським. Однак головною подією, звичайно, була б основна промова глави Білого дому на конференції GLOBSEC", - пише видання.