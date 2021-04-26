В Італії в рамках боротьби з мафією затримали майже 100 осіб

В італійському місті Барі затримали очільників та членів одного з мафіозних кланів, яких звинувачують в участі в злочинній організації, наркозлочинах, незаконному володінні зброєю, здирництві, розбої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

В результаті проведеної правоохоронцями операції 96 осіб взяли під варту, ще трьох залишили під домашнім арештом.

Розслідування мобільного загону штабу поліції Барі та карабінерів провінційного командування під назвою "Vortice Maestrale" координується прокурорами Лідією Джорджо та Марко Д'Агостіно.

Слідство відновило ієрархію та незаконну діяльність мафіозного клану між 2015 роком і сьогоденням щодо контролю над територією в районах Барі Ліберта, Сан-Паоло, Сан-Піо-Енсітето, Санто-Спіріто і Сан-Джироламо, а також в муніципалітетах Пало-дель-Колле і Конверсано, і виявило випадки вимагання, конфлікти з іншими злочинними групами, погрози та побиття для покарання невірних товаришів, поганих платників.