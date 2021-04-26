В Италии в рамках борьбы с мафией задержали почти 100 человек

В итальянском городе Бари задержали руководителей и членов одного из мафиозных кланов, которых обвиняют в участии в преступной организации, наркопреступлениях, незаконном владении оружием, вымогательстве, разбое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В результате проведенной правоохранителями операции 96 человек взяли под стражу, еще трех оставили под домашним арестом.

Расследование мобильного отряда штаба полиции Бари и карабинеров провинциального командования под названием "Vortice Maestrale" координируется прокурорами Лидией Джорджо и Марко Д'Агостино.

Следствие восстановило иерархию и незаконной деятельности мафиозного клана между 2015 годом и настоящим контроля над территорией в районах Бари Либерта, Сан-Паоло, Сан-Пио-Энситето, Санто-Спирито и Сан-Джироламо, а также в муниципалитетах Пало-дель-Колле и Конверсано, и выявило случаи вымогательства, конфликты с другими преступными группами, угрозы и избиения для наказания неверных товарищей, плохих плательщиков.