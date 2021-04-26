Росіяни вдруге заявили про домовленість щодо виробництва "Спутника" у Туреччині

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) заявив про домовленість з турецькою фармкомпанією "Viscoran İlaç" щодо співпраці для виробництва у Туреччині вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву розмістили на сайті РФПІ та офіційному сайті вакцини "Спутник V".

"На цей час Viscoran İlaç здійснила необхідні дослідження для локалізації продукту і має на меті запустити виробництво в країні у найближчі місяці на кількох потужностях. У рамках домовленості з РФПІ, компанія надаватиме допомогу у налагодженні партнерства з іншими провідними фармвиробниками", - йдеться у тексті.

Зазначається, що вже на фінальному етапі трансфер технології з CinnaGen İlaç і тривають перемовини ще з двома заводами.

Зазначимо, схоже повідомлення РФПІ опублікував ще у січні. Тоді у релізі зазначалося, що Фонд "підписав угоду з провідним турецьким виробником фармацевтичної продукції про виробництво вакцини Sputnik V в Туреччині і почав процес трансферу технології", але назва партнера не вказувалася.