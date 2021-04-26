Россияне второй раз заявили о договоренности по производству "Спутника" в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о договоренности с турецкой фармкомпанией "Viscoran İlaç" о сотрудничестве для производства в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление разместили на сайте РФПИ и официальном сайте вакцины "Спутник V".

"В настоящее время Viscoran İlaç осуществила необходимые исследования для локализации продукта и имеет целью запустить производство в стране в ближайшие месяцы на нескольких мощностях. В рамках договоренности с РФПИ, компания будет оказывать помощь в налаживании партнерства с другими ведущими фармпроизводителями", - говорится в тексте.

Отмечается, что уже на финальном этапе трансфер технологии с CinnaGen İlaç и продолжаются переговоры еще с двумя заводами.

Отметим, похожее сообщение РФПИ опубликовал еще в январе. Тогда в релизе отмечалось, что Фонд "подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", но название партнера не указывалась.