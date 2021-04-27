Дуда приїде до України на День Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда планує здійснити візит до України на День Незалежності 24 серпня, а президент України Володимир Зеленський летить до Варшави 3 травня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт президента Польщі, про це повідомив Кшиштоф Щерський, керівник відділу міжнародної політики президента Польщі, після зустрічі з Ігорем Жовквою, заступником керівника Офісу президента України і зовнішньополітичним радником.

На сайті Офісу президента України офіційного повідомлення про це наразі не розміщено.

Як повідомляє польська сторона, під час візиту Зеленський відвідає урочистості з нагоди 230 річниці Конституції та зустрінеться з Анджеєм Дудою.

"Пан Щерський зазначив, що Анджей Дуда здійснить візит до України у серпні, під час святкування Дня Незалежності", - зазначають у повідомленні.

Окрім візитів, Кшиштоф Щерський та Ігор Жовва обговорювали також безпекову ситуацію довкола України після заяви Росії про нібито відведення військ, а також - майбутнє головування Польщі в ОБСЄ та підтримка України з боку Польщі у її європейських та євроатлантичних прагненнях.