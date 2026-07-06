Президент та прем'єр Чехії представлятимуть країну окремо на саміті НАТО

Після майже піврічної суперечки між урядом Чехії та президентом країни щодо формату участі в саміті НАТО в Анкарі сторони вирушають на захід окремими делегаціями.

Про це пише Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Як зазначається, президент країни Петр Павел забезпечив собі участь у саміті завдяки рішенню Конституційного суду, однак уряд вирішив, що офіційну делегацію очолить прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Зазначається, що Бабіш візьме участь в обох ключових заходах саміту – неформальній вечері та засіданні Північноатлантичної ради.

Водночас розклад президента Празький замок офіційно не оприлюднив.

До складу урядової делегації також входять міністр закордонних справ Петр Мацінка, міністр оборони Яромір Зуна та урядовий представник з питань НАТО Якуб Ландовський.

Наприкінці червня Бабіш заявив, що Павела включили до складу делегації на саміті НАТО, але він би волів, щоб глава держави відмовився від поїздки.

Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі: Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії.