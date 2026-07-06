Генсек НАТО на саміті у Анкарі висловився про заборони для турецьких медіа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком саміту Альянсу у столиці Туреччини був змушений відповідати на питання про обмеження для турецьких медіа.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рютте – як це буває на кожному саміті – почав свою промову із подяк на адреси держави, що приймає зустріч лідерів альянсу. Цього року, як відомо, цю роль виконує Туреччина. На це звернув увагу нідерландський журналіст, який спитав Генсека, чи не є суперечність між цим та проблемами із проведенням чесних виборів у Туреччині.

У відповіді генсек НАТО ухилився від різкої критики на адресу Туреччини, але згадав про проблеми, які є у цій країні.

"Вибори – це лише одна зі складових демократії. Для демократії потрібні також вільні медіа, що можуть ставити питання, які хочуть, та писати те, що хочуть", – нагадав він. "Коли йдеться про медіа, то для НАТО важливо, щоби медіа могли опинитися на подіях Альянсу особисто", – підкреслив генсек.

Ця ремарка важлива з огляду на скандал, який почався через відмову в акредитації на саміт десяткам журналістів з Туреччини, включаючи ключові опозиційні ЗМІ.

Також Марк Рютте заявив про необхідність не обмежувати права людей на мирне зібрання. "Демократія – також про те, що би люди мали змогу проводити демонстрації, якщо вони цього хочуть", – додав він.

Утім, генсек не перейшов на адресну критику на адресу Туреччини і обмежився лише натяком.

Детально про очікування від саміту читайте у інтерв’ю "Одне з наших ключових очікувань від саміту НАТО стосується протидії балістиці"