Чотири країни НАТО створять новий механізм фінансування оборони

Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатостороннього механізму фінансування оборони (MDM), який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників.

Про це йдеться у заяві, яку опублікували 6 липня, передає "Європейська правда".

Країни підтвердили намір поглиблювати співпрацю у сфері оборонного фінансування та спільних закупівель. Вони наголосили, що ініціатива має допомогти модернізувати колективну оборону НАТО в умовах зміненої безпекової ситуації та наслідків війни Росії проти України.

"Ми працюємо разом, щоб бути готовими реагувати на майбутні загрози. Ми й надалі віддані підтримці України, яка захищає свій суверенітет", – йдеться у спільній заяві.

Новий механізм MDM передбачає збільшення інвестицій в оборону, розвиток спільних закупівель та формування стабільного попиту на критично важливі військові спроможності.

Очікується, що це дозволить союзникам більш ефективно координувати оборонні витрати та посилити оперативну сумісність у межах НАТО.

Країни наголосили, що вже досягли значного прогресу в розробці технічних параметрів механізму разом із партнерами.

У найближчі місяці планується перехід до наступного етапу – переговорів щодо укладення відповідного міжнародного договору за прискореною процедурою.

Запровадити нову систему фінансування оборони сторони планують до 2027 року. Водночас ініціатори заявляють про намір розширити коло учасників і узгодити MDM з іншими оборонними механізмами, які розробляються в межах НАТО.

Варто зазначити, що цього ж дня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що держави Північноатлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби.

Писали, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що збільшення військових видатків на 15 млрд фунтів стерлінгів буде профінансовано коштом скорочення інвестиційних бюджетів в інших сферах.