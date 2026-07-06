Виверження Етни порушило роботу головного аеропорту Сицилії

Виверження вулкану Етна у понеділок порушило роботу аеропорту міста Катанія на італійській Сицилії.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

В аеропорту Катанії – головному на острові Сицилія – у понеділок призупинили прийом та відправлення рейсів у зв’язку з активністю вулкана Етна щонайменш до 18 години за місцевим часом.

Авіакомпанії порадили пасажирам перевіряти статус рейсів, перш ніж їхати на летовище. Кілька десятків рейсів переспрямували до Палермо.

Вранці 6 липня в оповіщенні для авіації попередили, що на Етні триває серйозне виверження попелу, висота хмари може сягати 4500 метрів.

In Italy, Mount Etna has reached its ninth consecutive day of volcanic activity, prompting flight cancelations. pic.twitter.com/OsBl4bpXc8 – CNN Weather (@CNNweather) July 6, 2026

Аеропорт Катанії, що за 45 км від Етни, регулярно потерпає від сусідства з найактивнішим вулканом Європи. З Катанії літають більшість популярних європейських авіаліній, як KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet, Wizz Air.

У лютому 2025 року чергове виверження Етни привабило сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.