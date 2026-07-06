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Виверження Етни порушило роботу головного аеропорту Сицилії

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Новини — Понеділок, 6 липня 2026, 20:00 — Марія Ємець

Виверження вулкану Етна у понеділок порушило роботу аеропорту міста Катанія на італійській Сицилії.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда". 

В аеропорту Катанії – головному на острові Сицилія – у понеділок призупинили прийом та відправлення рейсів у зв’язку з активністю вулкана Етна щонайменш до 18 години за місцевим часом. 

Авіакомпанії порадили пасажирам перевіряти статус рейсів, перш ніж їхати на летовище. Кілька десятків рейсів переспрямували до Палермо. 

Вранці 6 липня в оповіщенні для авіації попередили, що на Етні триває серйозне виверження попелу, висота хмари може сягати 4500 метрів. 

Аеропорт Катанії, що за 45 км від Етни, регулярно потерпає від сусідства з найактивнішим вулканом Європи. З Катанії літають більшість популярних європейських авіаліній, як KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet, Wizz Air.

У лютому 2025 року чергове виверження Етни привабило сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки. 

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Італія Авіарейси ЄвроЖиття
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