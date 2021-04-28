Від прем’єра Британії вимагають пояснень щодо фінансування ремонту його резиденції

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зазнав посиленого тиску від опонентів, які хочуть пояснень, хто фінансував ремонт його резиденції на Даунінг-стріт, після того, як його колишній головний радник припустив, що він порушив правила щодо політичних пожертв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За вісім днів до місцевих виборів по всій Англії, а також до виборів уельської та шотландської регіональних асамблей Джонсон стикається з потоком звинувачень - починаючи від початкового безладу у боротьбі з COVID-19 і закінчуючи питаннями про те, хто відповідає за витоки інформації в його уряді.

Відповідаючи минулого місяця на запитання про ремонт, речниця Джонсона сказала, що всі пожертви, подарунки та пільги були належним чином задекларовані та що кошти Консервативної партії не використовуються для оплати ремонту.

Джонсон щороку отримує допомогу, що фінансується платниками податків, на 30 000 фунтів на утримання та меблі свого офіційного місця проживання, але все, що вище цієї суми, має бути задеклароване.

Міністри заявили, що Джонсон сам заплатив за роботу, але незрозуміло, коли він заплатив і чи коштував ремонт, як повідомлялося, 200 000 фунтів стерлінгів.

Опозиційна Лейбористська партія вимагає пояснень.

Заступниця керівника лейбористів Анджела Рейнер написала Саймону Кейсу, керівнику державної служби, з проханням дослідити більш ранні відповіді у цій справі речниці Джонсона.

Домінік Каммінгс, який був головним радником Джонсона з питань Brexit і допоміг йому перемогти на виборах у 2019 році, заявив у п'ятницю, що Джонсон хотів, щоб донори платили за ремонт таємно.

Каммінгс заявив, що він говорив прем'єр-міністру, що такі плани "неетичні, дурні, можливо, незаконні".