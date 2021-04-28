От премьера Британии требуют объяснений о финансировании ремонта его резиденции

На премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказывают усиленное давление оппоненты, требующие объяснений, кто финансировал ремонт его резиденции на Даунинг-стрит, после того, как бывший главный советник Джонсона предположил, что он нарушил правила политических пожертвований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За восемь дней до местных выборов по всей Англии, а также перед выборами в уэльскую и шотландскую региональные ассамблеи, Джонсон сталкивается с потоком обвинений - начиная от начального беспорядка в урегулировании COVID-19 и заканчивая вопросами о том, кто отвечает за утечки информации в его правительстве.

Отвечая в прошлом месяце на вопрос о ремонте, пресс-секретарь Джонсона сказала, что все пожертвования, подарки и льготы были должным образом задекларированы и что средства Консервативной партии не используются для оплаты ремонта.

Джонсон ежегодно получает помощь, которая финансируется налогоплательщиками, на 30 000 фунтов на содержание и мебель своего официального места жительства, но все, что превышает эту сумму, должно быть задекларировано.

Министры заявили, что Джонсон сам заплатил за работу, но непонятно, когда он заплатил, и стоил ли ремонт, как сообщалось, 200 000 фунтов стерлингов.

Оппозиционная Лейбористская партия требует объяснений.

Заместитель руководителя лейбористов Анджела Рейнер написала Саймону Кейсу, руководителю государственной службы, с просьбой исследовать более ранние ответы в этом деле пресс-секретаря Джонсона.

Доминик Каммингс, который был главным советником Джонсона по вопросам Brexit и помог ему победить на выборах в 2019 году, заявил в пятницу, что Джонсон хотел, чтобы доноры платили за ремонт тайно.

Каммингс заявил, что он говорил премьер-министру, что такие планы "неэтичны, глупы, возможно, незаконны".