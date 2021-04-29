Байден заявив, що не прагне ескалації відносин з Росією

Президент США Джо Байден заявив у зверненні до Конгресу, що не прагне посилення напруженості у відносинах з президентом Росії Владіміром Путіним після введення нових санкцій через кібератаки, втручання у вибори та інші злочинні дії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Free Europe.

"Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо ескалації, їхні дії матимуть наслідки", - сказав Байден у своїй першій великій промові на спільній сесії Конгресу 28 квітня.

З моменту вступу Байдена на посаду в січні цього року його адміністрація запровадила санкції проти Росії через отруєння ув'язненого опозиційного лідера Алексєя Навального та за передбачуване втручання Москви у вибори в США і хакерські атаки на SolarWinds.

"Я відреагував прямо і пропорційно на втручання Росії у наші вибори та кібератаки на наш уряд та бізнес - вони зробили все це, і я відповів", - сказав Байден.

Байден також продовжив договір з Росією про скорочення ядерних озброєнь і цього місяця запропонував очну зустріч з російським лідером на тлі розгортання напруженості між двома країнами.

"Але ми можемо також співпрацювати, коли це відповідає нашим взаємним інтересам, - сказав Байден. - Як ми робили, коли ми продовжували новий договір СНО щодо ядерної зброї - і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи".

Наприкінці квітня в США відбувся дводенний кліматичний саміт в Інтернеті, під час якого Путін заявив, що, незважаючи на численні політичні конфлікти між Росією та Заходом, зміна клімату може бути об'єднуючою.

Байден неодноразово заявляв, що, хоча він буде жорстким щодо будь-якої ворожої політики Росії, він також намагається співпрацювати там, де сторони мають взаємні інтереси.