Байден заявил, что не хочет эскалации отношений с Россией

Президент США Джо Байден заявил в обращении к Конгрессу, что не хочет усиления напряженности в отношениях с президентом России Владимиром Путиным после введения новых санкций за кибератаки, вмешательство в выборы и другие преступные действия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Free Europe.

"Я четко дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия будут иметь последствия", - сказал Байден в своей первой большой речи на совместной сессии Конгресса 28 апреля.

С момента вступления в должность в январе администрация Байдена ввела санкции против России из-за отравления заключенного оппозиционного лидера Алексея Навального и за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и хакерские атаки на SolarWinds.

"Я отреагировал прямо и пропорционально на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали все это, и я ответил", - сказал Байден.

Байден также продлил договор с Россией о сокращении ядерных вооружений и в этом месяце предложил очную встречу с российским лидером на фоне развертывания напряженности между двумя странами.

"Но мы можем также сотрудничать, когда это отвечает нашим взаимным интересам, - сказал Байден. - Как мы делали, когда мы продолжали новый договор СНВ по ядерному оружию - и как мы работаем над решением климатического кризиса".

В конце апреля в США состоялся двухдневный климатический саммит в Интернете, во время которого Путин заявил, что, несмотря на многочисленные политические конфликты между Россией и Западом, изменение климата может быть объединяющим.

Байден неоднократно заявлял, что, хотя он будет жестким по любой враждебной политики России, он также пытается сотрудничать там, где стороны имеют взаимные интересы.