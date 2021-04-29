У Німеччині зробили рекордні 1 млн щеплень за день

У Німеччині встановили новий рекорд за темпами вакцинації, зробивши за один день понад 1 мільйон щеплень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

"У нас два нових рекорди: вперше за один день отримали щеплення більше 1% населення. І з трохи менше 1,1 млн зроблених щеплень це також новий добовий рекорд", - повідомив міністр.

Zwei neue Rekorde: Erstmalig wurde an einem Tag mehr als 1 Prozent der Bevölkerung geimpft. Und mit knapp 1,1 Mio Impfungen gibt es auch einen neuen Tagesrekord.

Mehr als jeder vierte Deutsche (25,9%) ist so mittlerweile mindestens einmal geimpft. Es geht weiter voran. — Jens Spahn (@jensspahn) April 29, 2021

За його словами, принаймні першу дозу вакцини в країні отримали вже 25,9% населення, а обидві дози - 7,5%.

Ще тиждень тому кількість вакцинованих першою дозою складала близько 21%.

Попередній рекорд зроблених щеплень за день складав майже 740 тисяч.