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У Німеччині зробили рекордні 1 млн щеплень за день

Четвер, 29 квітня 2021, 16:09

У Німеччині встановили новий рекорд за темпами вакцинації, зробивши за один день понад 1 мільйон щеплень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

"У нас два нових рекорди: вперше за один день отримали щеплення більше 1% населення. І з трохи менше 1,1 млн зроблених щеплень це також новий добовий рекорд", - повідомив міністр.

За його словами, принаймні першу дозу вакцини в країні отримали вже 25,9% населення, а обидві дози - 7,5%.

Ще тиждень тому кількість вакцинованих першою дозою складала близько 21%.

Попередній рекорд зроблених щеплень за день складав майже 740 тисяч.

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