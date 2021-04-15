Німеччина встановила новий рекорд щеплень - майже 740 тисяч за день
Німеччина встановила новий рекорд за темпами щеплень від коронавірусу, наблизившись до 740 тисяч за день.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
Протягом дня щеплення однією з трьох вакцин отримали близько 739 тисяч пацієнтів.
Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан прокоментував цей рекорд як важливе досягнення, з огляду на те, що уряд зазнає критики за надто повільне розгортання кампанії вакцинації.
За даними Інституту Роберта Коха, першу дозу вакцини у Німеччині отримали близько 17,8% населення, що ближче до середніх показників у ЄС загалом.
Серед людей віком від 60 років щеплені від 33% до 50% усіх пацієнтів - цифри суттєво різняться залежно від федеральної землі.
Очікується, що завтра свою першу дозу вакцини отримає 66-річна канцлерка Ангела Меркель. У середу вакцинувався 71-річний міністр внутрішніх справ Хорст Зеєгофер.
Водночас, у Німеччині продовжує зростати добовий приріст заражень коронавірусом. Показники вже наближаються до тих, що фіксували на "піку" осінньо-зимової хвилі епідемії.
15 квітня повідомили про 29 426 нових хворих, що є найбільшим зростанням з 8 січня.
Нагадаємо, напередодні ЄС перетнув позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу. Першою дозою щеплені понад 19% населення країн ЄС та Європейської економічної зони, але темпи у різних країнах суттєво відрізняються.