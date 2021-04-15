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Німеччина встановила новий рекорд щеплень - майже 740 тисяч за день

Четвер, 15 квітня 2021, 20:28

Німеччина встановила новий рекорд за темпами щеплень від коронавірусу, наблизившись до 740 тисяч за день. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Протягом дня щеплення однією з трьох вакцин отримали близько 739 тисяч пацієнтів. 

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Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан прокоментував цей рекорд як важливе досягнення, з огляду на те, що уряд зазнає критики за надто повільне розгортання кампанії вакцинації. 

За даними Інституту Роберта Коха, першу дозу вакцини у Німеччині отримали близько 17,8% населення, що ближче до середніх показників у ЄС загалом. 

Серед людей віком від 60 років щеплені від 33% до 50% усіх пацієнтів - цифри суттєво різняться залежно від федеральної землі. 

Очікується, що завтра свою першу дозу вакцини отримає 66-річна канцлерка Ангела Меркель. У середу вакцинувався 71-річний міністр внутрішніх справ Хорст Зеєгофер. 

Водночас, у Німеччині продовжує зростати добовий приріст заражень коронавірусом. Показники вже наближаються до тих, що фіксували на "піку" осінньо-зимової хвилі епідемії.

15 квітня повідомили про 29 426 нових хворих, що є найбільшим зростанням з 8 січня.

Нагадаємо, напередодні ЄС перетнув позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу. Першою дозою щеплені понад 19% населення країн ЄС та Європейської економічної зони, але темпи у різних країнах суттєво відрізняються. 

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