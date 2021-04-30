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У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст

П'ятниця, 30 квітня 2021, 14:52

Найдовший пішохідний підвісний міст у світі відкрився в четвер поблизу невеликого міста Арока на півночі Португалії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Прихований між горами всередині геопарку Арока, внесеного до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, міст завдовжки 516 метрів здіймається на висоті 175 метрів над рікою Пайва.

Підтримуваний сталевими тросами і двома масивними вежами з кожного боку, міст трохи погойдується при кожному кроці.

Поки що міст відкритий тільки для місцевих жителів, але з понеділка всі охочі зможуть його відвідати.

Місцеві жителі сподіваються, що міст, на будівництво якого пішло близько 2,3 мільйона євро та приблизно два роки, допоможе відродити регіон, особливо після руйнівної пандемії COVID-19.

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Португалія ЄвроЖиття
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