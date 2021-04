У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст

Найдовший пішохідний підвісний міст у світі відкрився в четвер поблизу невеликого міста Арока на півночі Португалії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Прихований між горами всередині геопарку Арока, внесеного до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, міст завдовжки 516 метрів здіймається на висоті 175 метрів над рікою Пайва.

People walk on the world's longest pedestrian suspension bridge '516 Arouca', now open for local residents in Arouca, Portugal.



📷: Reuters/Violeta Santos Moura



READ: https://t.co/IcDf3sjn0x pic.twitter.com/JhEhE4h9Za