У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст

Найдовший пішохідний підвісний міст у світі відкрився в четвер поблизу невеликого міста Арока на півночі Португалії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Прихований між горами всередині геопарку Арока, внесеного до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, міст завдовжки 516 метрів здіймається на висоті 175 метрів над рікою Пайва.

People walk on the world's longest pedestrian suspension bridge '516 Arouca', now open for local residents in Arouca, Portugal.



📷: Reuters/Violeta Santos Moura



READ: https://t.co/IcDf3sjn0x pic.twitter.com/JhEhE4h9Za — Interaksyon (@interaksyon) April 30, 2021

Підтримуваний сталевими тросами і двома масивними вежами з кожного боку, міст трохи погойдується при кожному кроці.

Поки що міст відкритий тільки для місцевих жителів, але з понеділка всі охочі зможуть його відвідати.

Місцеві жителі сподіваються, що міст, на будівництво якого пішло близько 2,3 мільйона євро та приблизно два роки, допоможе відродити регіон, особливо після руйнівної пандемії COVID-19.