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В Португалии открылся самый длинный в мире пешеходный подвесной мост

Пятница, 30 апреля 2021, 14:52

Самый длинный пешеходный подвесной мост в мире открылся в четверг вблизи небольшого города Арока на севере Португалии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Скрытый между горами внутри геопарка Арока, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мост длиной 516 метров поднимается на высоте 175 метров над рекой Пайва.

Поддерживаемый стальными тросами и двумя массивными башнями с каждой стороны, мост немного покачивается при каждом шаге.

Пока мост открыт только для местных жителей, но с понедельника все желающие смогут его посетить.

Местные жители надеются, что мост, на строительство которого ушло около 2,3 миллиона евро и примерно два года, поможет возродить регион, особенно после разрушительной пандемии COVID-19.

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