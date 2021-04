В Португалии открылся самый длинный в мире пешеходный подвесной мост

Самый длинный пешеходный подвесной мост в мире открылся в четверг вблизи небольшого города Арока на севере Португалии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Скрытый между горами внутри геопарка Арока, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мост длиной 516 метров поднимается на высоте 175 метров над рекой Пайва.

People walk on the world's longest pedestrian suspension bridge '516 Arouca', now open for local residents in Arouca, Portugal.



📷: Reuters/Violeta Santos Moura



