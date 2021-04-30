В Португалии открылся самый длинный в мире пешеходный подвесной мост

Самый длинный пешеходный подвесной мост в мире открылся в четверг вблизи небольшого города Арока на севере Португалии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Скрытый между горами внутри геопарка Арока, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мост длиной 516 метров поднимается на высоте 175 метров над рекой Пайва.

People walk on the world's longest pedestrian suspension bridge '516 Arouca', now open for local residents in Arouca, Portugal.



📷: Reuters/Violeta Santos Moura



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Поддерживаемый стальными тросами и двумя массивными башнями с каждой стороны, мост немного покачивается при каждом шаге.

Пока мост открыт только для местных жителей, но с понедельника все желающие смогут его посетить.

Местные жители надеются, что мост, на строительство которого ушло около 2,3 миллиона евро и примерно два года, поможет возродить регион, особенно после разрушительной пандемии COVID-19.