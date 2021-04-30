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Литовський депутат: дії Росії призводять до санкцій, які її знищують

П'ятниця, 30 квітня 2021, 18:25

Глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс вважає, що через дії путінського режиму, які призводять до санкцій, у Росії "немає шансів вижити".

Таку думку Павіліоніс висловив у інтерв’ю "Європейській правді".

Павіліоніс висловив переконання, що демократичні процеси в Росії пришвидшать звільнення українських територій від російської окупації. 

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За його словами, "у Росії немає шансів вижити з КДБістським режимом".

"Я розумію, що якби всі гроші, які Росія витрачає на утримання імперії і завоювання, пішли на її інфраструктуру, на її майбутнє... Адже зараз дії РФ призводять до санкцій, які відбирають у Росії технології, гроші, відбирають майбутнє", - сказав литовський депутат.

За його словами, це ціна, яку Росія платить за агресію проти України.

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"Нехай Путін виголошує такі красиві промови, обіцяє зелені технології і "Нью-Васюки", але в реальності через його агресію проти України та інших ми забираємо у нього все. Про яке майбутнє ти говориш?! Та ти просто будеш у цьому радянському сортирі жити і лізти туди ще далі! Ну, може, собі майбутнє забезпечиш, побудуєш ще один палац, ну і все. Але якщо ти хочеш бути таким, як ми, ти повинен жити за нашими правилами", - сказав Павіліоніс.

Водночас він не став відповідати на питання, чи вважає можливи розвал Росії, кажучи, що таке твердження може бути використане проти нього.

Читайте повне інтерв’ю: "Ще 3,5 роки ваш 'дах' – це Байден, і з цим 'дахом' треба працювати"

Дивіться повне відеоінтерв’ю Павіліоніса "Ми встановлюємо кордони Росії" на нашому YouTube-каналі. 

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