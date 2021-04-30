Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

РФ объявила вице-президента Еврокомиссии и главу Европарламента персонами нон грата

Международные партнеры Украины обратились к Киеву из-за увольнения руководства "Нафтогаза"

Литва считает "задачей-минимум" переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Блинкен посетит Киев 5-6 мая, встретится с Зеленским






Литовский депутат: действия России приводят к санкциям, которые ее уничтожают

Пятница, 30 апреля 2021, 18:25

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что из-за действий путинского режима, которые приводят к санкциям, в России "нет шансов выжить".

Такое мнение Павилионис высказал в интервью "Европейской правде".

Павилионис выразил убеждение, что демократические процессы в России ускорят освобождение украинских территорий от российской оккупации.

Читайте также
Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС - литовский топ-депутат

По его словам, "у России нет шансов выжить с КДБистським режимом".

"Я понимаю, что если бы все деньги, которые Россия тратит на содержание империи и завоевания, пошли на ее инфраструктуру, на ее будущее... Ведь сейчас действия РФ приводят к санкциям, которые отбирают в России технологии, деньги, отбирают будущее", - сказал литовский депутат.

По его словам, это цена, которую Россия платит за агрессию против Украины.

Читайте также
В случае вступления Украины в НАТО освобождения Крыма и Донбасса состоится не по "статье 5" - литовский депутат

"Пусть Путин произносит такие красивые речи, обещает зеленые технологии и "Нью-Васюки", но в реальности из-за его агрессии против Украины и других мы забираем у него все. О каком будущем ты говоришь?! Да ты просто будешь в этом советском сортире жить и лезть туда еще дальше! Ну, может, себе будущее обеспечишь, построишь еще один дворец, ну и все. Но если ты хочешь быть таким, как мы, ты должен жить по нашим правилам", - сказал Павилионис.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, считает ли возможным развал России, говоря, что такое утверждение может быть использовано против него.

Читайте полное интервью: "Еще 3,5 года ваш "крыша" - это Байден, и с этой "крышей" надо работать"

Смотрите полное видеоинтервью Павилиониса "Мы устанавливаем границы России" на нашем YouTube-канале.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Россия
powered by lun.ua