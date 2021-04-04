У Британії схему з ковід-паспортами випробують на футбольних матчах

Уряд Британії планує випробувати схему ковід-паспортів, щоб забезпечити безпечне повернення спортивних матчів, конференцій та нічних клубів в Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У документах буде вказуватися інформація про те, що людина була щеплена, нещодавно отримала негативний тест чи має природний імунітет.

Тестування схеми триватимуть до середини травня.

Випробовування включатимуть півфінал та фінал Кубка Англії на лондонському стадіоні "Уемблі", чемпіонат світу з снукеру в Шеффілді, масовий пробіг у "Хатфілд Хаус" в Хартфордширі та кілька заходів у Ліверпулі, включаючи вечір у нічному клубі, бізнес-конференцію та кінопоказ у місті.

Першою пілотною подією стане комедійний вечір у Ліверпулі 16 квітня, де учасники аудиторії будуть проходити тест на Covid до і після шоу.

Професор Іен Бухан з Університету Ліверпуля допоможе провести тестування для випробувань у Ліверпулі. Він розповів, що вакцинація не буде критерієм для участі у цих заходах.

Національна служба здоров’я працює над системою, яка дозволятиме людям демонструвати свій статус за допомогою додатку або паперового сертифіката.

Уряд заявив, що також працює з клінічними та етичними експертами щодо звільнення людей, яким щеплення не рекомендується.

В уряді кажуть, що не хочуть, щоб схема, яку він описує як "сертифікацію статусу Covid", використовувалась у громадському транспорті або в основних магазинах.

Компаніям в Англії, які можуть відкрити роботу найближчими тижнями, включаючи паби, ресторани та роздрібну торгівлю, що не є необхідною, поки не доведеться використовувати цю систему.

Однак джерела стверджують, що не виключається необхідність отримання сертифіката для сфери гостинності в майбутньому.