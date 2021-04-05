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У Франції побили і пограбували ексвласника Adidas мільйонера Бернара Тапі

Понеділок, 5 квітня 2021, 09:14

У Франції грабіжники проникли в будинок відомого бізнесмена і політика Бернара Тапі, побили його і дружину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався в заміському будинку Тапі на південний схід від Парижа. Четверо чоловіків проникли в будинок мільйонера близько 00:30, прослизнувши повз охорону.

Пару зв'язали електричними шнурами, піддали фізичному насильству і відняли у них прикраси.

Тапі вдарили кийком по голові, коли він сидів у кріслі. Його дружину Домінік Тапі кілька разів ударили, намагаючись дізнатися, де в будинку заховані коштовності. Пізніше їй вдалося звільнитися, вона побігла в будинок сусіда і зателефонувала в поліцію.

Тапі відмовився від госпіталізації, а його дружину забрали медики. За повідомленнями, злодії вкрали дві пари годинників, в тому числі Rolex, сережки, браслети і кільце.

78-річний Бернар Тапі, що якийсь час був міністром уряду, - яскрава і неоднозначна фігура. Протягом десятиліть він був в центрі судових баталій у зв'язку з корупцією і шахрайством і провів 5 місяців у в'язниці.

У 1986 році за $35 млн придбав футбольний клуб "Олімпік" з Марселя і протягом восьми років був його президентом. З 1990 по 1993 рік володів корпорацією Adidas. Зараз він очолює холдинг Bernard Tapie Group і володіє 89% La Provence Group, що видає газети La Provence і Corse-Matin. У 2019 його статки оцінювалися в 200-250 млн євро.

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