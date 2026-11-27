Європейські лідери поступово приймають думку, яку донедавна вважали майже єретичною: вони повинні вести переговори з Росією. Інакше Європі доведеться або оплачувати мир, домовленості про який будуть досягнуті без її згоди – або вона просто вичерпає фінансові ресурси.

Та Європейський Союз продемонстрував інституційну неспроможність дати хоча б більш-менш переконливу відповідь на питання про те, яка одна людина змогла б представити його на переговорах.

З огляду на конфедеративну модель ухвалення рішень у Європі інакше й бути не могло. За відсутності федерального уряду ніхто не може вести переговори від імені вкрай неоднорідного об’єднання держав-членів.

Про те, чому ЄС не може визначитися і як треба діяти, – в колонці колишнього міністра фінансів Греції, лідера партії MeRA25 Яніса Варуфакіса Трійка для Європи: чому визначити переговірника з Кремлем мають Лондон, Берлін та Париж. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що Європейська комісія вміє нав'язувати свою волю іноземним країнам або цілим економічним блокам (як-от південноамериканському об’єднанню "Меркосур"), які гостро потребують доступу до пів мільярда заможних споживачів. Так само, як це було у випадках Brexit або неплатоспроможних держав єврозони, чиновники ЄС відточили майстерність придушення внутрішнього опору. Для цього було достатньо категоричної відмови від переговорів і непохитної вимоги заповнити всі пункти анкети, підготовленої в Брюсселі.

"Мирні переговори щодо України – це не торговельна угода, не домовленість про Brexit і не пакет заходів жорсткої економії, який нав'язують державі-члену, що збанкрутувала, а її банки були закриті Європейським центральним банком. Це війна", – пише колишній міністр фінансів Греції.

На його думку, Європейська рада розуміє, що такий підхід не може бути основою переговорів Європи з Росією. Саме тому Європа, нагадує автор колонки, швидко відкинула пропозицію Каї Каллас, високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки, вести переговори з Росією від імені Європи.

Очевидно, що її позиція несумісна з рішенням ЄС розпочати з Росією діалог, пише Яніс Варуфакіс.

Лінії розколу між Північчю та Півднем, між Сходом і Заходом ЄС – ще одне, на думку грецького політика, джерело його дипломатичної слабкості.

На тлі цього паралічу автор колонки вважає правильним доручити вибір спеціального посланника Європи саме E3 – Великій Британії, Німеччині та Франції.

"Велика Британія та Франція – єдині європейські військові держави, які мають суттєву вагу, тоді як Німеччина заплатила найвищу ціну за підтримку України – як безпосереднім фінансуванням, так і втратами, спричиненими припиненням постачання російських енергоносіїв", – пояснює Яніс Варуфакіс.

До того ж існує відповідний прецедент.

У 2003 році міністри закордонних справ цих трьох країн – E3 – разом вирушили до Тегерана, поза межами структур ЄС і НАТО, та започаткували переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Тож такий формат уже існує, бракує лише політичної волі.

За словами автора колонки, сильні кандидати на посаду спеціального посланника E3 повинні поєднувати дипломатичні навички з принциповою позицією проти відвертого свавілля сильних світу цього. Вони мають користуватися широкою повагою як серед лівих, так і серед правих, як на Сході, так і на Заході, а також у країнах Глобального Півдня.

"Вони не повинні бути ані русофобами, ані русофілами. І не мають перебувати в чиїйсь кишені", – попереджає грецький політик.

Він переконаний, що таких кандидатів чимало. Наприклад, Домінік де Вільпен або Мішель Барньє.

"Європі потрібна людина, яку Кремль не зможе відкинути, якій США не зможуть наказувати, а балтійські прихильники жорсткої лінії не зможуть заблокувати", – резюмує автор.

Докладніше – в матеріалі Яніса Варуфакіса Трійка для Європи: чому визначити переговірника з Кремлем мають Лондон, Берлін та Париж.