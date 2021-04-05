У Франції почали розслідування проти ресторанів, куди ходять міністри у карантин

У Франції здійнявся ажіотаж після телевізійного репортажу про розкішні ресторани Парижа, які таємно відчиняють свої двері під час локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Actu.

У репортажі каналу М6, який знімали прихованою камерою, чоловік, який, як кажуть, є організатором однієї з вечерь, стверджує, що кілька міністрів відвідують ресторани. Невідомо, про яких саме міністрів йдеться.

Ікра, шампанське, жодних обмежень... кадри підпільних вечерь швидко розійшлися французькими ЗМІ і мережею.

Співробітник ресторану, якого не показують, каже, що в ресторані ніхто навіть не надягає маску: "Якщо ви пройдете через ці двері, Covid перестає існувати".

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

"Ми все ще залишаємось демократією, ми робимо що хочемо" - каже організатор однієї з вечерь.

Однак глава МВС Франції Жеральд Дарманен дотримується іншої думки.

Він сказав, що "попросив префекта поліції Парижа перевірити достовірність повідомлених фактів, щоб, якщо вони будуть підтверджені, притягнути до відповідальності організаторів та учасників цих підпільних вечерь".

Префектура зазначила, що триває розслідування "з метою встановлення всіх організаторів та учасників цих підпільних вечерь, які проводяться наперекір чинним обмеженням в охороні здоров'я".

Марлен Шьяппа, міністр-делегат у справах громадянства, заявила: "Якби випадково були міністри або депутати, які порушили правила, їх слід штрафувати і карати, як кожного громадянина"

Міністр економіки Брюно Ле Мер своєю чергою сказав: він переконаний, що жоден міністр не відвідував цих вечерь. "Мені було б цікаво, щоб цей ресторатор назвав імена міністрів", - сказав він.