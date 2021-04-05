У Польщі в пожежі на птахофабриці загинуло 40 тисяч курей

Близько 40 тисяч курей загинули у пожежі на птахофабриці у Великопольському воєводстві, що спалахнула 5 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Пожежа сталася на птахофабриці у селі Пежини, розташованому між Познанню та Зеленою Гурою, приблизно о 9 годині ранку.

Представник місцевої пожежної служби повідомив, що від вогню постраждав ангар площею 90 на 12 метрів, де утримували птахів. Усі вони загинули.

Ніхто з працівників фабрики не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 11 пожежних бригад, боротьба з вогнем досі триває.

Як повідомлялося, минулого тижня у Німеччині в результаті масштабної пожежі на свинофермі загинули щонайменше 55 тисяч тварин.