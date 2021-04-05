В Польше в пожаре на птицефабрике погибло 40 000 кур

Около 40 000 кур погибли в пожаре на птицефабрике в Великопольском воеводстве, вспыхнувшем 5 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Пожар произошел на птицефабрике в селе Пежины, расположенном между Познанью и Зеленой Гурой, примерно в 9:00 утра.

Представитель местной пожарной службы сообщил, что от огня пострадал ангар площадью 90 на 12 метров, где удерживали птиц. Все они погибли.

Никто из работников фабрики не пострадал.

К тушению пожара привлекли 11 пожарных расчетов, борьба с огнем продолжается до сих пор.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Германии в результате масштабного пожара на свиноферме погибли по меньшей мере 55 000 животных.