Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС спрогнозировали, когда возможно достижение коллективного иммунитета против COVID-19

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину, одного из нападавших задержали - МВД Молдовы

Во Франции начали расследование против ресторанов, куда ходят министры в карантин

Президент Молдовы отреагировала на похищение скандального судьи Чауса






В Польше в пожаре на птицефабрике погибло 40 000 кур

Понедельник, 5 апреля 2021, 13:50

Около 40 000 кур погибли в пожаре на птицефабрике в Великопольском воеводстве, вспыхнувшем 5 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Пожар произошел на птицефабрике в селе Пежины, расположенном между Познанью и Зеленой Гурой, примерно в 9:00 утра.

Представитель местной пожарной службы сообщил, что от огня пострадал ангар площадью 90 на 12 метров, где удерживали птиц. Все они погибли.

Никто из работников фабрики не пострадал.

К тушению пожара привлекли 11 пожарных расчетов, борьба с огнем продолжается до сих пор.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Германии в результате масштабного пожара на свиноферме погибли по меньшей мере 55 000 животных.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша инциденты
powered by lun.ua