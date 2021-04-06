У агенції ЄС визнали зв'язок між вакциною AstraZeneca та тромбами

Високопоставлений представник Агентства з лікарських засобів ЄС (EMA) заявив про зв'язок між вакцинацією препаратом Astrazeneca і виникненням тромбів у окремих вакцинованих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

"На мій погляд, зараз ми можемо це сказати, очевидний зв'язок з вакциною. Однак, що викликає таку реакцію, ми досі не знаємо. Ці церебральні тромбози з недостатністю тромбоцитів, мабуть, є основним фактором, що вимагає дослідження. У підсумку: в найближчі кілька годин ми скажемо, що зв'язок існує, але нам ще належить зрозуміти, як це відбувається", - сказав глава відділу вакцинації EMA Марко Кавалері в інтерв'ю виданню.

За його словами, серед вакцинованих людей більше випадків церебрального тромбозу з дефіцитом тромбоцитів серед молодих людей, ніж очікували в ЕМА.

"Наш процес оцінки ще далекий від завершення. Річ у тім, що на цьому тижні ми почнемо давати деякі попередні визначення, але навряд чи у нас вийде вказати вікові обмеження, як це зробили різні країни. З тієї простої причини, що ми є регулюючим органом і повинні мати дуже точні дані про співвідношення ризику і користі", - сказав Кавалері.

Досі EMA рекомендувало вакцину Astrazeneca як безпечну і, як британо-шведський виробник, і вказувало на відсутність доказів зв'язку між вакциною і тромбами. Однак кілька країн ЄС, включаючи Німеччину, обмежили використання вакцини.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, наскільки цей синдром викликаний вакциною", - додав Кавалері.

Раніше у Великій Британії заявили про 30 випадків розвитку тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca від коронавірусу до 24 березня. Станом на цю дату було вакциновано 18 млн осіб.

На початку березня десятки країн Європи призупиняли використання вакцини через такі повідомлення, але після висновку регулятора ЄС здебільшого відновили щеплення.

Детальніше про це у статті Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини