30 на 18 млн: британський регулятор показав дані про розвиток тромбів у щеплених AstraZeneca

За даними британського регулятора лікарських засобів MHRA, відомо про 30 випадків розвитку тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною Oxford/AstraZeneca від коронавірусу.

Про це йдеться у заяві регулятора, оприлюдненій 1 квітня, пише "Європейська правда".

"До 24 березня, включно з цією датою, ми отримали 22 повідомлення про тромбоз вен головного мозку (cerebral venous sinus thrombosis ) та ще вісім - про інші випадки розвитку тромбів при низькому рівні тромбоцитів - на загалом 18,1 млн використаних доз вакцини AstraZeneca", - зазначають у повідомленні.

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На думку регулятора, на цей час переваги вакцини продовжують бути більшими, ніж будь-які пов’язані з нею ризики, і людям, яких запросили щепитися, краще це зробити.

Найпоширеніші побічні ефекти, про які повідомляють люди - біль і напухлість м’язів у місці ін’єкції та симптоми, типові для грипу і застуд - слабкість, головний біль, озноб, нудота, підвищена температура, біль у м’язах, прискорене серцебиття. Ці симптоми вважаються нормальною реакцією організму. Зазвичай вони стаються невдовзі після щеплення і минають за один-два дні.

Нагадаємо, Німеччина з 31 березня за рекомендацією STIKO на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років. Комітет видав таку рекомендацію "на основі наявних даних про рідкісні, але дуже важкі тромбоемболічні побічні ефекти".

Раніше на початку березня десятки країн Європи призупиняли використання вакцини через такі повідомлення, але після висновку регулятора ЄС здебільшого відновили щеплення.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.